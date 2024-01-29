Минздрав: раненый ученик кадетской школы до сих пор находится в больнице Перми

В пресс-службе краевого Минздрава Properm.ru сообщили, что поступивший после ранения ученик пермской кадетской школы по-прежнему находится в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Пострадавший получает амбулаторное лечение.

«Угрозы для жизни нет», — отметили в министерстве.

Инцидент произошел на прошлой неделе. В городском департаменте образования и краевом минздраве РИА Новости сообщили, что ученик кадетской школы пронес в учебное заведение сувенирный нож. Рамка-металлодетектор, установленная на входе, работает исправно. Нож изготовлен из пластика, поэтому прибор не произвел звуковое оповещение о наличии запрещенного предмета.

Согласно предварительной версии, ребята играли на перемене. Один мальчик случайно ранил другого. Пострадавшего госпитализировали. Об инциденте проинформировали родителей учеников.

Ранее стало известно, что полиция подозревает ученика одной из школ в Красноярске в ложных сообщениях о теракте. Юрист Алла Георгиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», могут ли привлечь несовершеннолетнего к ответственности.