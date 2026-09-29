В Ногинске наполовину завершили капремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя»
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На улице Санаторная, 3 Ногинска в Богородском округе продолжаются работы по капитальному ремонту спортивно-оздоровительного комплекса, на объекте выполняются кровельные и фасадные работы, монтаж инженерных систем, ведутся внутренние отделочные работы. Строительная готовность превысила 50%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья».
В ходе работ в здании спорткомплекса 1966 года постройки подрядчик заменит кровлю, все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведет фасадные и внутренние отделочные работы, установит системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведет благоустройство прилегающей территории. Обновленный спорткомплекс ждет поставка новой мебели и спортинвентаря.
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