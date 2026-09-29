Трамп готов смягчить санкции против России

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу о смягчении санкций против России в обмен на освобождение политзаключенных. Об этом сообщает The Atlantic.

По данным издания, несколько месяцев назад посланник Трампа в Восточной Европе Джон Коул предложил президенту план выхода из тупика в отношениях с Москвой. Идея напоминает времена холодной войны: Кремль освобождает некоторых политических заключенных, а США в ответ ослабляют санкции против российской экономики. Трамп согласился.

Инициатива пока на ранней стадии, но обещает сразу несколько выгод для американского лидера. Во-первых, она поможет реинтегрировать Россию в мировую экономику и расширить переговоры за пределы украинского конфликта. Во-вторых, открывает возможность для выгодных сделок — речь о российской нефти, дизельном топливе, редкоземельных минералах. Бонусом освобождение заключенных по гуманитарным соображениям может укрепить позиции Трампа в борьбе за Нобелевскую премию мира.

Однако, подчеркивает The Atlantic, такой подход наверняка вызовет возмущение у Украины, Европы и даже многих союзников Трампа в Конгрессе.

Ранее Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве, Киев ответил.