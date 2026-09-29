Летальный исход: новый тренд у подростков смешивать корвалол с энергетиками заставит рыдать родителей

У школьников появился новый опасный тренд. Дети мешают корвалол с энергетиками и хвастаются в соцсетях, что у них «плывут» стены, сознание мутное, речь заплетается. От такого опасного коктейля можно получить спутанность сознания, проблемы с пульсом и дыханием, вплоть до комы. Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем опасен такой напиток для подростков и как родителям понять, что ребенок находится под воздействием корвалола с энергетиком.

По его словам, сочетание корвалола, то есть спиртосодержащего препарата, совместно с барбитуратами, с фенобарбиталом опасно для всех. И для взрослых, и для подростков, для их неокрепшего ума.

«При длительном приеме корвалола это может привести к слабоумию, что мы наблюдаем у женщин в престарелом возрасте, когда они активно принимают корвалол. У них развивается энцефалопатия — необратимое поражение головного мозга», — сказал он.

Эксперт отметил, что если смешать корвалол с энергетиком, в котором содержится кофеин, то это может привести к учащенному сердцебиению и подъему артериального давления, его скачкам у подростков.

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«Это, конечно, заканчивается довольно часто летальными исходами. Это явно не в лучшую сторону повлияет на их когнитивные, то есть умственные способности, запоминание информации, скорость принятия решения, мыслительные процессы. Также это будет снижать концентрацию внимания», — предупредил Казанцев.

Специалист назвал признаки, по которым родители могут понять. что их ребенок находится под воздействием корвалола с энергетиком. К ним относятся:

резкое изменение поведения, излишняя заторможенность или возбужденность;

изменения зрачка глаз.

«Корвалол — это точно заторможенность, сонливость и апатия. Энергетики добавляют больше драйва. При их смешивании такое состояние называется качели. Это когда один препарат, который затормаживает, и второй, как говорят наркоманы, разгоняет. Они тем самым пытаются уравнять действия одного с другим, но, к сожалению, наносят организму удар с двух сторон», — заключил собеседник издания.

За окном темнеет, когда рабочий день еще не закончился. Утром хочется еще пять минут полежать под одеялом, а вечером уже не хватает сил даже приготовить ужин. Многие думают, что это просто осенняя хандра, но в некоторых случаях это может быть симптомом серьезного психического расстройства — депрессии. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала клинический психолог Алеся Давыдова.