Система теплоснабжения готова к запуску: власти Павлово-Посадского округа назвали даты подачи тепла

Центральной темой стала подготовка к отопительному сезону. Согласно информации с ВКС с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, пробные топки уже провели, система теплоснабжения готова к запуску.



Отопление начнут подавать с 1 октября поэтапно: в первую очередь тепло пойдет в детсады, школы и больницы, затем — в жилые дома. Многоквартирные дома должны получить тепло до 10 октября. В Электрогорске отопительный сезон стартует 2 октября, но с 30 сентября до 3 октября временно отключат горячую воду. Управляющим компаниям поручено развоздушить системы сразу после запуска тепла.



Еще одно важное событие — старт нового сезона Губернаторского проекта «Школьная лига». Жеребьевку среди школ уже провели, торжественное открытие пройдет на этой неделе во Дворце спорта «Надежда».



Кроме того, усилена уборка мусора на остановках, продолжается ямочный ремонт дорог и подготовка песко-соляной смеси к зиме. Жителям напоминают о возможности сделать прививку от простуды в местной больнице, а при болезни в выходные — вызвать врача по номеру 122.