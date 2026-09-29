В Красногорске обсудили обустройство Святого источника: субботник уже в ближайшие выходные
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]
Заместитель главы Красногорска Дмитрий Зверев провел обход Никольского Святого источника в Нахабино вместе с местными жителями.
По его словам, территорию предстоит благоустраивать дальше: необходимо обновить купель, добавить инженерные решения и заменить информационные таблички. Часть работ планируют завершить до конца года, остальные переносятся на весну 2027-го.
За последние годы источник заметно преобразился — силами неравнодушных людей и на пожертвования. Появились купель, удобные ступени, информационные указатели. Место давно стало популярным не только среди нахабинцев, но и среди гостей из других муниципалитетов Подмосковья.
В ближайшие выходные у источника пройдет субботник, к которому планируют присоединиться местные жители.