В Красногорске обсудили обустройство Святого источника: субботник уже в ближайшие выходные

Общество

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]

Заместитель главы Красногорска Дмитрий Зверев провел обход Никольского Святого источника в Нахабино вместе с местными жителями.

По его словам, территорию предстоит благоустраивать дальше: необходимо обновить купель, добавить инженерные решения и заменить информационные таблички. Часть работ планируют завершить до конца года, остальные переносятся на весну 2027-го.

За последние годы источник заметно преобразился — силами неравнодушных людей и на пожертвования. Появились купель, удобные ступени, информационные указатели. Место давно стало популярным не только среди нахабинцев, но и среди гостей из других муниципалитетов Подмосковья.

В ближайшие выходные у источника пройдет субботник, к которому планируют присоединиться местные жители.

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Красногорск

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