Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке вечером

Вечером во вторник, 29 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Тураевском, Каширском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском. Пробки также есть на Новорижском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на подъезде к аэропорту Шереметьево — на Лобненском и Шереметьевском шоссе и на А-107 в районе Подольска.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.