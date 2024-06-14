Минздрав: в ДТП в Благовещенске погибли два ребенка и один взрослый

Минздрав в Амурской области предоставил официальные данные о количестве погибших в жутком ДТП в Благовещенске — двое несовершеннолетних и один взрослый. Правительство Приамурья предупреждает, что данный информация пока также предварительная, сообщили РИА Новости .

Ранее SHOT сообщал, что вследствие ДТП погибли пять человек — 30-летняя женщина и четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Минздрав располагает другими данными. В ведомстве сообщили, что на место аварии прибыло шесть машин скорой помощи из Благовещенска. Еще две приехали из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу. Медперсонал проинформирован о ЧП. Все готовы к оказанию квалифицированной помощи.

Губернатор Амурской области Василий Орлов на странице в интернет-мессенджере проинформировал о задержании виновника ДТП.

«Страшная авария произошла сегодня в Благовещенском округе. Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал губернатор Орлов.

Губернатор отметил, что уголовное дело возбуждено. Виновный в ДТП непременно будет привлечен к ответственности.

Ранее мы сообщали, что дело о гибели четырех девушек в ДТП в Подмосковье было передано в СК.