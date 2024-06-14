SHOT: пять человек, в числе которых четверо детей, погибли в ДТП в Благовещенске

В Благовещенске произошло жуткое ДТП с погибшими и травмированными, которое попало на камеры видеонаблюдения, сообщает SHOT .

На видео зафиксировано, как минивэн на большой скорости мчится со стороны поселка Чигири, расположенного под Благовещенском. На повороте автомобиль занесло. Он влетел в толпу людей, которые шли по пешеходной зоне вблизи дороги. Люди разлетелись в разные стороны. Автомобиль занесло на встречную полосу. Машина врезалась в столб.

Согласно предварительным данным, в ДТП погибли пять человек, среди которых четверо — это несовершеннолетние. По данным SHOT, погибла 30-летняя женщина, а также подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Еще четверо пострадавших находятся в больнице.

Канал установил, что виновник ДТП — 59-летний уроженец Красноярского края Евгений Бакарюкин. Очевидцы сообщают, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и отправили в полицейский участок. Машину мужчина приобрел в октябре 2023 года. За время вождения получил три штрафа, общая сумма которых — 4000 рублей.

Mash публикует видео, на котором зафиксировано поведение водителя. Он сидит на газоне. На лице имеются незначительные царапины, течет кровь. Местные жители осудили мужчину. Они не скрывают своей ненависти. Отмечается, что полиция забрала виновника ДТП, чтобы не допустить самосуда над ним.

Очевидцы рассказали, что сначала водитель делал вид, что не имеет к трагедии никакого отношения. Потом заявил, что у него отказали тормоза. Свидетели уверены, что мужчина управлял авто пьяным.

Ранее мы сообщали, что транспортники Кемерова опровергли информацию о неисправности трамвая после ДТП с погибшим и сотней пострадавших.