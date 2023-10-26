Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Украина после согласования с США проводит переговоры с лидерами других стран, которые граничат с Россией, об открытии еще одного фронта, пишет агентство « РИА Новости ».

«Кто за ними стоит - ну, конечно, Соединенные Штаты Америки. Потому что, с их точки зрения, с точки зрения определенных сил в США, мир должен запылать», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Мария Захарова, что обсуждения об открытии второго фронта (именно такой формулировкой парирует Украина) ведутся на высоких государственных уровнях. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обращается с подобными предложениями к правительству Грузии.

Также есть информация, что подобные переговоры проводят с представителями Молдавии. Заявления такого рода можно считать подстреканием к развязыванию войны на территории Кавказа и Приднестровья.

В ходе брифинга Мария Захарова также рассказала о том, как Армения стала плацдармом для размещения сотрудников разведывательных групп на ее территории с целью получения данных против России и Ирана. Решения Армении негативно отражаются на развитии РФ, но в случае необходимости Кремль может продолжить налаживать отношения между Арменией и Азербайджаном.

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