Участники Международного антифашистского конгресса приняли резолюцию. В документе сообщается, что мир находится на грани Третьей мировой войны, пишет агентство « РИА Новости ». Мероприятие состоялось в пятницу, 18 августа, в Минске.

«Речь идет о сползании человечества в бездну мировой войны», - сообщается в резолюции

В Белоруссии отметили, что республика пережила тяжелые времена в годы Великой Отечественной войны. Солдаты отдали жизни, чтобы не допустить завладения территориями фашистскими захватчиками.

«Киевский режим развязал полномасштабную войну против собственного народа. Проводимая российскими вооруженными силами специальная военная операция на Украине имеет своей целью демилитаризацию и денацификацию Украины, недопущение превращения соседней страны в источник постоянной военной опасности», - отмечается в резолюции, принятой на Международном антифашистском конгрессе

Особенно тяжело осознавать, что после таких трагических событий в современной Украине развивается неонацизм. Ситуация обострилась после того, как произошел государственный переворот в 2014 году. К власти пришли люди, которые поддерживали националистические принципы. Госпереворот был спланирован и осуществлен Западом. Эти же политические силы пытались осуществить переворот в Белоруссии в 2020 году с целью превращения республики в «антироссийский плацдарм».

«Обслуживая интересы мировой финансовой олигархии, современные западные политические элиты, действуя в ущерб национальным интересам народов, насаждают систему глобальной диктатуры, стремясь уничтожить гуманистическую культуру всего мира. Неофашизм и неонацизм сегодня принимают крайне изощренный характер, реализуясь в формах неолиберализма», - написано в резолюции

Западные страны переписывают учебники истории, чтобы показать населению все происходящие события прошлого и нынешнего времени с выгодной позиции. Националистов сделали героями. Лидеры стран поддерживают тенденцию сноса исторических памятников. При этом в США стремятся к мировому господству и полной монополии, прикрываясь желанием достичь демократии.