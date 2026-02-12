Радиостанция УВБ-76 достигла пика активности

Таинственная коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», в 2026 году вышла на пик небывалой активности. Об этом говорится в телеграм-канале, посвященном работе радиостанции.

Отмечается, что за всего на одни сутки «жужжалка» передала 24 зашифрованных сообщения. Это абсолютный рекорд за всю историю вещания.

По данным экспертов, всплеск активности связан с масштабными плановыми учениями узлов связи. Военные проверяли готовность сети к функционированию в условиях критических нагрузок и активного радиоэлектронного подавления.

Результаты маневров впечатлили даже искушенных радиолюбителей. 11 февраля операторам удалось добиться идеальной чистоты сигнала при сильнейшем зашумлении основного эфира.

Ключевую роль в этом сыграла станция «Капля», которая выступила в роли синхронизатора и обеспечила прохождение сигнала по резервным каналам.

Особый интерес специалистов вызвали уникальные сообщения, содержащие сразу четыре пятизначных кода. Такая структура шифровок фиксируется крайне редко и свидетельствует о высоком уровне сложности проводимых учений.

Ранее сообщалось, что радиостанция «Судного дня» вышла в эфир 5 февраля со словом «Судьбина».