Мирные переговоры между Россией и Украиной: Валентина Матвиенко оценила шансы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко находится с рабочим визитом в КНР. Обе стороны обсуждали вооруженный конфликт на Украине. Валентина Матвиенко поделилась мнением о возможности мирного урегулирования ситуации, сообщает ТАСС .

Спикер Совета Федерации считает, что в настоящее время переговоры между Россией и Украиной о завершении СВО невозможны. Для нет никаких предпосылок. Китайские партнеры также понимают это, отметила Матвиенко.

«Мы и Китай реалистично оцениваем происходящее. Для того чтобы начать мирный диалог, нужны политическая воля, политический реализм и самостоятельность. Ничего этого мы на Украине не видим», - рассказала Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации отметила, что Россия ценит вклад Китая в вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Предложенные КНР способы завершения СВО совпадают с мнением России, как можно прекратить спецоперацию и достичь мира.

«Мы ценим миротворческие усилия Китая», - заявила Валентина Матвиенко

Также Валентина Матвиенко отметила, что Запад делает все, чтобы конфликт между Россией и Украиной продолжался как можно более длительное время. Каждые поставки вооружений усугубляют ситуацию и оставляют надежды на мирное урегулирование.