Миронов: Семигин покидает пост сопредседателя «Справедливой России — За правду»

О смене руководства на XIV съезде партии заявил председатель СРЗП Сергей Миронов. Он рассказал, что Геннадий Семигин продолжит заниматься депутатской деятельностью. Политик не уходит из партии. Он будет по-прежнему выполнять многие обязанности в партийном коллективе. Причина подобного решения — высокая загруженность депутата Госдумы РФ.

«Я получил заявление от секретаря нашей партии Геннадия Юрьевича Семигина о сложении своих полномочий в связи с тем, что он будет сосредотачиваться на другой работе», — сказал Миронов.

Согласно уставу партии, у СРЗП есть два сопредседателя. Теперь одна из должностей станет вакантной. Вторую занимает подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин. Он по-прежнему будет выполнять свои обязанности. Устав партии остается неизменным. Выборы на вакантную должность состоятся в 2025 году. Миронов намерен рекомендовать полковника Росгвардии, соратника партии Руслана Татаринова.

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