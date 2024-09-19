В Перми прошла первая безалкогольная встреча членов «Партии любителей пива»

В среду, 18 сентября, состоялась первая встреча представителей «Партии любителей пива» (ПЛП), во время которой избрали делегатов на учредительный съезд, сообщил properm.ru.

Партия образовалась во времена СССР, но не просуществовала до нашего времени. Недавно стало известно о ее возрождении. На первой встрече сторонников присутствовал корреспондент Properm.ru. Сначала представители ПЛП избрали делегатов, которым предстоит поездка в Москву. Они должны представить программу и лозунги. Затем они собрались в кафе, где за чашкой кофе поделились ожиданиями от проекта.

Пока сторонники ПЛП не делают заявлений относительно цели создания партии. Они акцентируют внимание лишь на том, что заинтересованы в сохранении традиционных российских принципов, базирующихся на главенстве демократии.

«Задача партии — не только вести пропаганду. Она должна участвовать в выборах, выдвигать своих кандидатов — людей, имеющих знания, опыт, способных решать те задачи, которые волнуют, в частности, наших земляков — жителей Прикамья», — пояснила делегат будущего партийного съезда Виктория.

Виктория призналась, что ее заинтересовала возможность участия в политической партии, созданной с нуля. Подобные программы позволят молодому поколению, которое не всегда интересуется политикой, быть более ответственными гражданами. Девушка, работающая в отделе маркетинга одной из пермских компаний, не исключает вероятности баллотироваться на должность главы ПЛП. Однако обращает внимание на прозрачность любого процесса выборов, как внутри партии, так и страны.

«Вы, вероятно, могли задаться вопросом: «А что про сам напиток?». Как он интегрирован в программу, партию? К сожалению или счастью, это не для печати. И думаем, вы точно нашли нужный ответ», — отметил присутствующий на встрече корреспондент Properm.ru.

Ранее сообщалось, что политтехнолог Кузьменко оценил шансы возрождения в России «Партии любителей пива».