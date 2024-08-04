Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на странице в интернет- мессенджере прокомментировал атаку ВСУ, совершенную на Луганск в воскресенье, 4 августа.

Родион Мирошник опубликовал кадры горения травы и леса, расположенного на окраине города. Спикер отметил, что точную информацию позже предоставят специализирующиеся на данных вопросах эксперты. Однако можно предположить, что ВСУ одновременно запустили большое количество различных снарядов.

«Луганск уже не раз подвергался ударам дальнобойных вооружений переданных Киеву западниками», — написал Родион Мирошник.

Посол Мирошник отметил, что ПВО работало очень громко и мощно. Позже он распространил официальные данные местой власти — ВСУ атаковали мирный город Луганск 12-ю дальнобойными ракетами: четыре Storm Shadow и восемь ракет ATACMS.

Посол Мирошник опубликовал фото последствий обстрела: густой черный дым распространился по некоторым района города. Примерно в это же время ВСУ атаковали город, расположенный в ДНР. В центре Макеевке выбиты стекла в жилых домах и разбиты гражданские автомобили.

Глава ЛНР Леонид Пасечник проинформировал, что в результате атаки ВСУ были затронуты частные дома: выбиты стекла и повреждена кровля. Пострадал частный сектор. Рядом находилась топливная база, в которую также попал снаряд ВСУ. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский записал видео на фоне прибывшего на Украину истребителя F-16.