Зеленский записал видео на фоне прибывшего на Украину истребителя F-16

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в официальном Телеграм-канале , в котором на фоне доставленного на Украину натовского истребителя F-16 сделал заявление о первых боевых полетах самолетов и провел награждение украинских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые истребители F-16 доставлены на территорию Украины. Некоторые самолеты уже применяются для выполнения задач в зоне СВО. Зеленский поблагодарил партнеров Киева за оказанную помощь. Слова благодарности прозвучали в адрес Дании, Нидерландов и США.

«F-16 на Украине. Мы обеспечили это», — рассказал Зеленский.

Зеленский напомнил о роли правительства в решении данного вопроса. Киев провел сотни встреч, чтобы партнеры оказали помощь. Он рассказал, что украинские летчики прошли квалифицированное обучение.

На фоне его речи сначала было продемонстрировано, как президент награждает военнослужащих ВСУ. На заднем фоне стоял истребитель F-16, частично прикрытый тканью. Следом показали видеоряд полета истребителей в небе Украины. На хвосте самолета нанесен основной элемент государственного герба Украины — тризуб.

Ранее сообщалось, что эксперт Литовкин объяснил, как истребители F-16 повлияют на ход СВО.