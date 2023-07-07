Мировая судья спасла мальчика на улице: подробности инцидента в Петрозаводске

В Петрозаводске мировая судья помогла женщине с ребенком, которых встретила на улице, сообщает karelinform.ru . Предполагается, что у мальчика был тепловой удар.

Мировая судья заметила, что на улице стало плохо ребенку. Он потерял сознание. Мать второклассника была обеспокоена ситуацией. Судья предложила помощь. Вместе они дошли до здания суда, где приставы помогали ребенку прийти в себя и оказывали первую помощь. Сотрудники сразу вызвали скорую.

Инцидент произошел в конце июня. Этой истории не дали огласки, но позже в Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей петрозаводским сотрудникам поступила благодарность за отзывчивость. В пресс-службе судов Карелии информацию подтвердили.