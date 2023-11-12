Мировой спрос на Су-35 и Ка-52 вырос после начала СВО

Популярность российской военной техники на мировом рынке возросла после того, как российские ВС начали ее применять в ходе СВО на территории Украины. Соответствующее заявление сделал замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в беседе с изданием «Российская газета», его слова передает издание РИА Новости .

Артяков сообщил, что больше всего спрос вырос на истребители Су-35 и вертолеты Ка-52. По его словам, популярнее также стали танки Т-90, система ТОС-1А, гаубица «Мста-С» и РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

Он отметил, что отечественная техника продемонстрировала себя, как надежную и эффективную в противостоянии с современной западной. Артяков подчеркнул, что все партнеры его корпорации следят за использованием отечественного вооружения в СВО и анализируют детали для последующих доработок.

По словам Артякова, представители промышленности РФ также получают обратную связь от самих участников СВО, а также организовывают их встречи с конструкторами и инженерами. Он заявил, что это нужно для выявления всех нюансов и аспектов работы с техникой.

Замгендиректора опроверг данные SIPRI, согласно которым, доля российского вооружения на мировом рынке сокращается. Он сообщил, что портфель стабильно держится на уровне более четырех триллионов рублей, и ведутся регулярные работы над его увеличением.