Мишустин: Приоритетным заданием при проектировании бюджета стала социальная помощь людям

В пятницу, 22 сентября, правительство рассматривает проект бюджета, пишет агентство « РИА Новости ». Согласно материалам к проекту все обязательства, которые РФ обязаны выполнять перед своими гражданами, будут обеспечены в полном объеме.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина отметил, что президент каждый раз уделяет особое внимание социальным вопросам. На вопросы социально-экономического развития в бюджете на следующие три года предусмотрено 760 миллиардов рублей. Правительство готово выполнить распоряжение Владимира Путина и оказывать социальную поддержку гражданам.

Народные депутаты выделили наиболее приоритетные направления для развития РФ на ближайшие три года и внесли в бюджет необходимые суммы для их укрепления. Выделено следующие направления: социальные вопросы, обороноспособность, поддержка новых регионов, расширение инфраструктуры и развитие технологической сферы.

«Предусмотрен значительный рост финансирования мер по реализации послания Федеральному Собранию как в 2024 году (+66,1% к 2021 году), так и на протяжении всего трехлетнего периода (+64,6% в 2025 году и +73,3% в 2026 году к уровню 2021 года)», - указано в документе

Выделены средства на реализацию посланий президента. 2,5 триллиона рублей предусмотрено для выполнения заданий в период с 2023 по 2024 год, а для 2026 года - 2,6 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что правительство Украины составило проект бюджета на следующий год. Как и в прошлом году, Киев не способен обеспечивать потребности населения страны и выделять средства на приоритетные направления. Премьер-министр выразил уверенность, что страны-партнеры снова окажут помощь и переведут необходимую сумму денег, которая является профицитом государственного бюджета.