Миссия ООН: Движение «Талибан»* нарушает права жителей Афганистана

После того, как движение «Талибан»* стало правящей силой в Афганистане, бывших чиновников и силовиков незаконно судили. В ООН задокументировали более 200 фактов внесудебных казней, пишет агентство «РИА Новости».

«МООНСА задокументировала по меньшей мере 218 внесудебных казней бывших чиновников и членов сил национальной безопасности после прихода «Талибана»* к власти в Афганистане», - сообщают представители ООН

Миссия ООН по содействию Афганистану выявила более 800 случаев, когда права людей были нарушены. Сообщается, что применялись различные насильственные методы. Бывших политиков или силовиков арестовывали и держали в таких условиях, где они быстро погибали. Иногда задерживали на несколько дней, а после убивали. В некоторых случаях вывозили в неизвестные места, где убивали. Родственникам тела погибших не передавали. Миссией ООН установлено, что таких казней было более 218.

Миссия ООН по содействию Афганистану обращается к правительству Афганистана. На сайте организации опубликовано соответствующее заявление. Представители ООН уверены, что в стране должны быть четко сформулированы правила, кого могут амнистировать. Расследования должны проводить открыто, прозрачно, согласно законодательству. Права человека не могут нарушаться.

*Запрещенная в РФ террористическая организация