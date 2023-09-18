Митинг в Тюмени: Молодые люди призывают граждан Армении покинуть город

В центре Тюмени прошел митинг. По центральным улицам города проходили молодые люди, которые скрывали лица шарфами и масками. Они выкрикивали антинациональные лозунги. Сделали остановку возле здания «Союза армян Тюменской области». Неожиданно к протестующим присоединялись прохожие, сообщает nashgorod.ru .

Жители Тюмени считают, что иностранцев слишком много в городе. Это провоцирует дефицит определенных вакансий.

«Знаем мы этих армян. Высказывания может слегка не для этого времени, но суть передана правильно. Парни молодцы, что не побоялись. Давно пора выгнать их всех», — пишет читатель издания «Наш город»

На сторону иностранцев стала местная «Русская Община». Представители организации отметили, что в большей степени на акции протеста присутствовали подростки, которые еще не могут формировать разумное мнение. Подобные призывы могут привести к плохому развитию событий. Статья 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, угнетение достоинства человека) может стать поводом для их задержания.

««Русская Община» категорически против подобных радикальных действий. Мы, русские (во всей полноте этого слова), не желаем разжечь межнациональную ненависть! Мы за порядок в нашем доме!», - опубликовало информацию местная «Русская Община»

Адвокат Павел Руснаков отметил, что опасаться понести наказание по статье 282 УК РФ не стоит. Призывов к вражде именно на митинге не было, как и к насилию. Представитель Армянской диаспоры в Тюменской области Бакур Агамонян отметил, что в современном обществе подобные ситуации вообще не должны происходить, когда речь идет о правовом и цивилизованном государстве.

«Армяне, как и представители других наций, трудятся на благо города и региона. Эти молодые ребята скорее всего подверглись влиянию со стороны, которое и разожгло в них такую ненависть. Это не стоит внимания, это недостойный поступок», — считает армянин Бакур Агамонян

Многие читатели «Нашего города» не поддержали организаторов сегодняшнего митинга. Они заметили в этом «пережитки прошлого». Житель города Александр призвал к миру.

Прокомментировал ситуацию губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Основой стабильности являются устойчивое социально-экономическое положение региона, поддержка и укрепление органами власти межнационального и межконфессионального мира и согласия, активная реализация государственной национальной политики и исторически сложившаяся культура дружеских отношений между людьми разных национальностей», — считает губернатор Александр Моор.

Психолог Петр Зосимов высказал мнение, что причина митинга – советские установки и информационный фон.