МК: в Москве погиб бывший руководитель «ЮКОСа» Рогачев

Бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачев, согласно предварительной версии следствия, выпал из окна своей квартиры, расположенной в Москве, сообщил «МК».

В результате полученных травм Михаил Рогачев погиб в возрасте 64 лет. Тело обнаружили ориентировочно в 8.30 во дворе дома в субботу, 19 октября. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации. Квартира находится в Протопоповском переулке.

В 90-ые годы Михаил Рогачев занимал различные руководящие должности на ведущих отечественных предприятиях. В частности, выполнял обязанности исполнительного директора группы «ОНЭКСИМ», а позже работал заместителем гендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель».

«ЮКОСа» в 90-ые годы занимала лидирующие позиции на нефтяном рынке. О банкротстве предприятия стало известно в 2007 году.

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