Пострадавших при пожаре в отеле в турецкой Анталье россиян выписали из больницы

Трое туристов из России пострадали при пожаре в отеле в турецкой Анталье, сообщили РИА Новости в генконсульстве.

В генконсульстве уточнили, что пострадавшим понадобилась медицинская помощь. В настоящее время россиян выписали. В муниципалитете региона агентству сообщили, что пожар произошел в субботу, 19 октября. Отдыхающих эвакуировали. 48 человек не пострадали. 12 туристам понадобилась квалифицированная помощь медиков.

Согласно данным SHOT, пожар произошел в пятизвездочном отеле. Российские туристы проживали в номерах, расположенных на пятом этаже. Отдыхающие не могли выбраться из помещений. Люди оказались окружены. Они кричали из окон, чтобы их спасли. Пожарные были вынуждены ломать забор, чтобы приступить к выполнению рабочих обязанностей.

Ранее сообщалось, что два человека погибли во время пожара в московском «доме-корабле» на Большой Тульской улице.