Mkset: напавший на полицейского в Краснодарском крае может скрываться в Башкирии

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что напавший на полицейского в Краснодарском крае может скрываться в Башкирии, сообщил mkset.ru. В доме подозреваемого проводят обыск, рассказал источник редакции.

Подозреваемый 33-летний Марат Абдюшев зарегистрирован по адресу в селе Толбазы. В настоящее время сотрудники полиции обыскивают дом и опрашивают соседей и близких мужчины.

Предполагается, что ранее он напал на сотрудников полиции во время проверки документов. Одного из них сильно избил и скрылся вместе с соучастником, забрав документы правоохранителей и табельное оружие. В Краснодарском крае объявили о проведении мероприятия «Антитеррор», сообщил SHOT.

Источник Mkset назвал имя соучастника Абдюшева — Артур Б., которому 32 года. Сам Абдюшев находится в федеральном розыске из-за обвинения в мошенничестве крупного размера. Подозреваемого будут искать по всей территории республики Башкирии. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что оба подозреваемых — уроженцы Башкирии.

«Мужчины пояснили, что приехали за наркотическим средством, спрятанным в виде «тайниковой закладки», — сообщил официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина устроил самосуд над осужденным за изнасилование заключенным.