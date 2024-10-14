В Казани мужчина устроил самосуд над осужденным за изнасилование заключенным

Возле ИК № 2 в Казани мужчина расстрелял из травматического пистолета осужденного, вышедшего на свободу. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на УФСИН по Татарстану.

Инцидент произошел прямо на выходе из колонии № 2 в Казани. Мужчина, вышедший на свободу из заключения, получил целую серию выстрелов. Агрессор открыл огонь из травматического оружия по лицу бывшего заключенного.

При этом все происходило на глазах у людей, навещающих родственников в ИК-2. Остановить стрельбу смог инспектор, который вышел на шум.

Как сообщает Mash, вышедший на свободу мужчина отбывал наказание за изнасилование. Его жертва — родственница стрелка. Напавший на экс-осужденного был недоволен приговором, в связи с чем решил наказать обидчика самостоятельно.

«Ворошиловского стрелка» задержали, а пострадавшего госпитализировали с травмами.

Ранее сообщалось, украинская журналистка заочно осуждена на восемь лет заключения в колонии общего режима.