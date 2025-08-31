«Мне было страшно»: жительница Владивостока поделилась фото девочек-подростков на самокате

Жительница Владивостока высказала мнение, что в городе необходимо следить за передвижением самокатов. Она стала свидетельницей, как на одном самокате ехали две девочки-подростки. Женщина уверена, что поездка в любой момент могла закончиться аварией, сообщил vostokmedia.com.

Горожанка рассказала, что самокат передвигался по пешеходной дорожке крайне неустойчиво. Очевидица сделала фото: на одном двухколесном самокате катались две девочки-подростки. Они ехали посреди пешеходной зоны. Женщина уверена, что в любой момент самокат мог опрокинуться. В таком случае пострадали бы сами девочки. Однако горожанка обеспокоена тем, что стать случайными жертвами неопытной езды могли и другие жители: взрослые прохожие с маленькими детьми. Кроме того, девочки могли нанести ущерб припаркованным автомобилям.

«Мне было страшно от того, что они двигались крайне не устойчиво», — заявила горожанка.

Корреспондент издания напомнил об инициативе Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей, согласно которой предложено вознаграждать россиян за сообщения о небезопасном катании подростков на самокатах. Цель инициативы — способствовать снижению числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

