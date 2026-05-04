«Быстрее пешком, чем на колесах»: Волгоград превратился в полосу препятствий для электросамокатов

Центральные улицы Волгограда стремительно превращаются в запретную зону для любителей прокатиться с ветерком на электросамокате. Корреспондент V1.RU на собственном опыте проверил, насколько усложнилась жизнь водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) с открытием нового сезона-2026, и пришел к неутешительным выводам: арендовать самокат стало задачей со звездочкой, а передвигаться на нем — тем более.

Эксперимент начался с поиска доступного транспорта. В радиусе километра от улицы 7-й Гвардейской электронное приложение показало лишь один-единственный самокат, и тот притулился аккурат напротив отделения психиатрической больницы.

Первые ограничения для СИМ в городе ввели еще весной 2025 года, однако к нынешнему сезону чиновники серьезно расширили список запретных локаций. Под блокировку попали не только тротуары в сердце города, но и парковые зоны с набережными в других районах.

Помимо географических запретов, у ряда арендных сервисов активировалась так называемая «желтая» зона. В ее границах скорость принудительно падает до пяти километров в час, а завершить аренду приложение просто не даст — бросить самокат где попало технически невозможно. Сейчас этот режим охватывает пространство вдоль Первой продольной магистрали — от Краснознаменской до 7-й Гвардейской. Власти, напомним, давно грозили ввести дополнительные штрафы за хаотично разбросанные устройства.

Журналист по итогам рейда вынес жесткий вердикт городской инфраструктуре. По его наблюдениям, Волгоград с его бесконечными лестницами, бордюрами и узкими улочками органически не приспособлен к двухколесному транспорту. Значительную часть времени самокат приходится не пилотировать, а катить вручную, лавируя между ямами на тротуарах. Учитывая, что регион занимает предпоследнее место в стране по качеству дорог, любая поездка превращается в экстрим, и в итоге пройти тот же маршрут пешком оказывается зачастую быстрее и проще.