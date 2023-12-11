Мнения диетологов относительно пользы насекомых для организма человека разошлись

Производители стараются сделать акцент на изготовлении пищи из насекомых, перечисляя пользу от данного решения. Мнения экспертов расходятся. Одни согласны, что в мясе насекомых много белка, другие - считают, что человеческий организм не адаптирован к такой пище, сообщает newizv.ru .

Еда из насекомых может стать популярной. Во-первых, в ней содержится много белка. От мяса животных или из рыбы человек не может взять столько полезного белка. Во-вторых, насекомые не занимают столько места на фермах, как свиньи, коровы или птицы. В-третьих, насекомые не могут вырабатывать парниковые газы, что положительно отражается на экологии.

Есть любых насекомых нельзя.

«Если говорить о питательной ценности сверчков, то этот продукт можно отнести к достаточно диетическим. Их калорийность на 100 грамм может колебаться от 120 до 200 ккал», — рассказал «Новым известиям» врач-терапевт медтехкомпании «Доктор Рядом» Евгений Гвоздик.

Важно помнить, что многие из них могут переносить инфекции, но при термообработке вредные вещества пропадают. Вкусовые качества многих насекомых совсем не вызывают отвращение. Например, светлячки напоминают по вкусу орехи и семечки. Их даже можно добавлять в тесто.

«Все же в нашей культуре не принято потреблять насекомых в пищу, а значит организм у людей не адаптирован. Поэтому такая пища может стать иммунологической нагрузкой для организма», — рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо «Новым известиям».

Ученые уверены, что белок насекомых будут добавлять в пищевые продукты, но не резко. Это будет длительный путь адаптации. Уже были проведены исследования на крысах и других животных. Белок не вызывает аллергии и не имеет противопоказаний.

Ранее сообщалось, что подмосковские производители экспериментируют добавлять белок насекомых в кормы. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» узнало и о других модных тенденциях производителей кормов для животных.