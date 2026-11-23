Японские биологи добились необычного результата в области генетики: им удалось встроить наследственный материал одноклеточной красной водоросли непосредственно в хромосомы клеток хомяка. Эксперимент провели специалисты Токийского университета. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Газета.Ru .

После внедрения чужеродной ДНК клетки грызуна продолжили нормально делиться. При этом большая часть генома водоросли не исчезла: генетический материал сохранялся даже спустя более чем 150 поколений клеток. Это показало, что ДНК одного организма может достаточно долго оставаться частью клеточной системы другого вида.

Однако наличие генов водоросли не означало, что клетки хомяка приобрели ее биологические свойства. Активными оказались лишь около 4% генов, отвечающих за производство белков. Поэтому способность к фотосинтезу, то есть преобразованию энергии света в химическую энергию, у экспериментальных клеток не появилась.

Ученые рассчитывают, что результаты работы помогут лучше понять механизмы взаимодействия генетического материала разных видов. В частности, исследование позволит изучить, каким образом чужеродная ДНК может встраиваться в геном другого организма, сохраняться в нем на протяжении многих поколений и влиять на работу клеток.

Идею эксперимента исследователи связывают с природными симбиотическими отношениями. В природе существуют примеры, когда один организм длительное время живет внутри другого, образуя устойчивую систему взаимодействия. Изучение подобных процессов на клеточном уровне может помочь объяснить, как в ходе эволюции возникают новые биологические особенности.

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