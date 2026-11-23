В национальном парке Приморского края заметили редкую выдру с необычным белым окрасом. Животное попало на видео, снятое сотрудником Лазовского заповедника. Специалисты объяснили, что такая особенность шерсти связана с генетическим нарушением пигментации, а случаи появления подобных зверей в регионе можно пересчитать по пальцам. Об этом пишет РЕН ТВ.

Необычную белую выдру, которую уже успели прозвать «призраком», запечатлели в одном из национальных парков Приморья. Редкое животное оказалось в объективе камеры сотрудника Лазовского заповедника. Как сообщили в центре «Амурский тигр», выдры с таким окрасом встречаются в регионе крайне редко.

По словам директора объединенной дирекции заповедника Владимира Арамилева, похожего зверя уже наблюдали несколько лет назад неподалеку от бухты Проселочной. Тогда выдру даже удалось поймать. Специалист не исключил, что на новой видеозаписи может быть та же особь либо ее потомство.

Насколько необычна такая встреча, свидетельствуют архивные данные заповедника. С 1980 по 2018 год специалисты зафиксировали всего семь случаев появления белых выдр. Четырех животных обнаружили непосредственно на охраняемой территории, еще трех — за ее пределами.

Необычная окраска шерсти объясняется лейкизмом — генетической особенностью, при которой пигментация отсутствует частично или полностью. Из-за этого мех животного приобретает белый или значительно более светлый оттенок. Именно эта особенность и делает встречи с такими выдрами редким событием для Приморья.

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