Кинопродюсер Марк Бекман, представляющий первую леди США Меланию Трамп, сыграл важную роль в организации локального перемирия в городе Алешки Херсонской области. Он участвовал в согласовании документов и обсуждении условий эвакуации жителей. Об этом, как пишет КоммерсантЪ , сообщает американская газета The New York Times.

Материал издания подготовлен на основе рассказов нескольких участников переговорного процесса, в том числе самого Бекмана. Часть собеседников согласилась говорить только анонимно из-за деликатного характера обсуждавшихся вопросов.

По информации газеты, представитель первой леди США занимается вопросами, связанными с украинским конфликтом, уже более года. К переговорам по Алешкам Мелания Трамп подключилась в сентябре, после чего Бекман сосредоточился на этой инициативе. Он сообщил журналистам, что ежедневно докладывал первой леди о развитии ситуации и передавал ей все документы, подготовленные сторонами.

Одним из главных препятствий при согласовании условий стало расхождение в формулировках. Участники переговоров подготовили два варианта документа — на русском и украинском языках. Положения о прекращении огня в них совпадали, однако статус Алешек описывался по-разному. Как отмечает NYT, Бекман помог сторонам преодолеть этот спор. Кроме того, ему удалось убедить российскую сторону разрешить эвакуацию жителей без предварительного составления списков.

Перемирие в Алешках продолжалось с 27 октября по 1 ноября. По данным издания, это был самый продолжительный локальный режим прекращения огня за время конфликта. За пять дней из города удалось вывезти около 800 человек.

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