Семьи с детьми могут сократить налог на недвижимость благодаря стандартным и дополнительным вычетам. Для многодетных родителей предусмотрены особые условия, а дети-инвалиды в некоторых случаях полностью освобождаются от уплаты налога. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Надежда Борзенко.

При расчете налога на квартиру ее площадь автоматически уменьшается на 20 кв. м. Эта льгота распространяется на всех собственников независимо от наличия детей. Например, если жилье занимает 60 кв. м, налог начисляют только на оставшиеся 40 кв. м.

Для родителей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, предусмотрено дополнительное уменьшение налогооблагаемой площади: на 5 кв. м за каждого ребенка для квартиры и на 7 кв. м — для жилого дома. Таким образом, в случае квартиры площадью 80 кв. м семья с тремя детьми будет платить налог исходя из 45 кв. м.

Как пояснила руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко, дополнительный вычет применяется к одному объекту каждого вида недвижимости. Если квартира принадлежит обоим родителям, льгота не удваивается. При этом доли детей, выделенные, например, после использования материнского капитала, автоматически под нее не подпадают.

С 2026 года право на дополнительный вычет распространяется также на детей до 23 лет, если они учатся очно. Льготу предоставляют без заявления на основании сведений ФНС. Однако при расчете налога за 2025 год еще действуют прежние правила.

Отдельные условия предусмотрены для детей-инвалидов. Они могут полностью не платить налог за одну квартиру или другой объект каждого установленного законом вида. Для этого недвижимость не должна использоваться в предпринимательской деятельности, а ее кадастровая стоимость — превышать предусмотренный законом предел.

Кроме федеральных мер поддержки, муниципалитеты вправе устанавливать собственные льготы, в том числе для многодетных семей и детей-сирот, а также увеличивать размеры вычетов. Проверить доступные условия можно на сайте ФНС.

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