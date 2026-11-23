В Московском зоопарке летучих мышей, поступивших в Центр реабилитации рукокрылых, готовят к зимней спячке. Для этого специалисты используют два холодильника с особыми условиями содержания. Между собой сотрудники называют их холодильниками «для пухлых мышек» и «для стройных». Такое разделение необходимо, чтобы контролировать состояние животных с учетом их веса. Об этом ТАСС рассказала ведущий зоолог зоопарка Юлия Першина.

Во время зимовки рукокрылых не оставляют без наблюдения. Более упитанных особей взвешивают один раз в две недели, а тех, кто имеет меньшую массу тела, проверяют еженедельно. Процедуры проводят максимально быстро, чтобы не разбудить животных. Если вес мыши приближается к нижней допустимой границе, специалисты прекращают ее спячку.

Дальнейшие действия зависят от времени года. Если животное просыпается в апреле, его могут ненадолго оставить в центре, а затем выпустить на волю. Если же потеря веса происходит зимой, мышь снова откармливают и после восстановления необходимых показателей возвращают в холодильник.

Для безопасной зимовки рукокрылым необходима температура от 3 до 4 градусов тепла и высокая влажность воздуха. Последний показатель особенно важен: в сухой среде организм летучих мышей быстро теряет влагу, что может привести к гибели животного. Все необходимые параметры специалисты поддерживают на протяжении всего периода спячки. По словам Першиной, большинство поступивших в центр летучих мышей благополучно переживают холодный сезон.

Зоолог также объяснила, по каким признакам сотрудники определяют готовность животных к зимнему сну. Перед спячкой у летучих мышей меняется гормональный фон, из-за чего масса тела начинает увеличиваться даже при небольшом количестве пищи. Когда вес перестает расти или снижается, несмотря на то что животное продолжает есть, это свидетельствует о готовности к зимовке. После этого мышь перемещают в холодильник.

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