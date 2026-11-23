Призер Олимпийских игр, тренер и постановщик программ Александр Жулин в разговоре с РИА Новости прокомментировал ситуацию вокруг двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой.

Академия «Ангелы Плющенко» сообщила об исключении 15-летней спортсменки из-за поведения ее матери Ирины. Гендиректор академии Яна Рудковская в качестве причины исключения назвала клевету Костылевой-старшей в адрес руководства, тренеров академии, а также других фигуристов и их родителей.

«Пока мама будет рядом, Лена Костылева не будет кататься вообще нигде, и ничего у нее не получится. Потеряем ли мы фигуристку? О чем тут говорить, если рядом больной человек. Сумасшедший дом. Пока мать рядом — от девочки ничего не ждите», — сказал Жулин.

По его мнению, проблемы только усугубятся, когда у спортсменки начнется пубертатный период. Жулин считает, что терпеливый Плющенко был идеальным вариантом для Елены. Собеседник агентства добавил, что сейчас ни один из серьезных тренеров не станет работать с Костылевой из-за ее матери.

Ранее стало известно, что ФФККР обновила критерии отбора на чемпионаты мира и Европы.