В аэропорту Толмачево утром 23 ноября изменилось расписание прибытия двух воздушных судов. Самолеты, следующие из Нижневартовска и Кызыла в Новосибирск, прибудут с опозданием более чем на три часа. Об этом сообщают «Новости Новосибирска».

Рейс из Нижневартовска, который первоначально должен был приземлиться в 07:25, теперь ожидают в 10:36. Таким образом, время прибытия перенесли на три часа 11 минут.

Аналогичная ситуация сложилась с самолетом из Кызыла. Вместо запланированных 09:55 он должен прибыть в Толмачево в 12:56. Задержка составит три часа одну минуту.

При этом утреннее расписание вылетов из Новосибирска остается без изменений. По состоянию на 23 ноября задержанных или отмененных отправлений не зафиксировано.

Пассажирам рекомендуют проверять актуальную информацию о рейсах на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний. Время прибытия самолетов может корректироваться.

Ранее сообщалось, как авиакомпания Nordwind оставила пассажиров рейса из Казани в аэропорту Новокузнецка.