Комментатор Дмитрий Шнякин, работавший на матче «Родина» — «Локомотив», поделился в соцсетях впечатлениями от игры.

«Локомотив» проводил первый матч под руководством Сергея Овчинникова и одержал победу со счетом 1:0. Андрей Мостовой открыл счет уже на 8-й минуте, но в дальнейшем преимущество было на стороне «Родины», которая превзошла соперника по xG (1,72 — 0,55), ударам (21— 8), угловым (6 — 3) и владению мяча (56% — 44%).

«Про «Локо», страдания и характер много в репортаже сказал, да. Хотя даже парочка игроков команды мне шепнула после игры, что отскок приличный случился в Химках…» — написал Шнякин.

Комментатор отметил, что «Родина» провела свой лучший матч в чемпионате с точки зрения качества игры — не хватило лишь забитых мячей.

«Локомотив» занимает 13-е место в РПЛ, набрав 14 очков в 15 матчах. «Родина» располагается строчкой ниже с 13 баллами.