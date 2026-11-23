КНДР не рассматривает гегемонию и территориальную экспансию в качестве целей своей внешней политики. Пхеньян рассчитывает выстраивать отношения с другими государствами на основе взаимного уважения, равенства и соблюдения суверенитета. Об этом 22 ноября заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая на церемонии принятия верительных грамот от новых иностранных послов.

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), глава государства назвал мир, развитие и процветание основными ориентирами внешнеполитического курса республики. Он подчеркнул, что Северная Корея не стремится к доминированию над другими странами, а также не намерена использовать давление и насилие для достижения своих целей.

Ким Чен Ын отдельно отметил готовность Пхеньяна укреплять сотрудничество со всеми государствами, которые придерживаются принципов равноправия, взаимного уважения и обоюдной выгоды.

Торжественное мероприятие состоялось в здании Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Верительные грамоты северокорейскому лидеру передали представители десяти стран: России, Швеции, Вьетнама, Бразилии, Индонезии, Чехии, Индии, Филиппин, Таиланда и Бангладеш.

До этого сообщалось, что приморские туристы назвали самое шокирующее их в городах Северной Кореи.