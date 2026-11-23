Россия, США и Украина в скором времени проведут очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта. О подготовке новой встречи сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости . По его словам, стороны рассчитывают продолжить диалог в ближайшее время, однако точные сроки пока не определены.

Предыдущие консультации представителей трех стран состоялись 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский. По итогам встречи он заявил, что участникам удалось приблизиться к достижению мира, однако дальнейший прогресс будет зависеть от позиции всех сторон переговорного процесса.

Одним из главных вопросов обсуждения стала будущая система европейской безопасности после завершения конфликта на Украине. Эта тема рассматривается как важная часть возможного долгосрочного урегулирования.

Кроме того, по итогам предыдущего раунда стороны договорились организовать масштабный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Как сообщалось, подробности и конкретные параметры этой договоренности должны объявить позднее.

Ранее сообщалось, что Путин, Трамп и Си выступили против злоупотреблений МУС, но оставили главный вопрос открытым.