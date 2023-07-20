Мнения Великобритании и России о цели встречи в МИДе разнятся
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В посольстве Великобритании в Москве дали ответ на запрос от агентства «РИА Новости» о причинах вызова временного поверенного в делах в РФ Тома Додда в российский МИД. Официальная версия Лондона – это была заранее оговоренная встреча, в ходе которой решали ежедневные вопросы. Никакой конкретики в посольстве не предоставили. Инициатором встречи выступила Великобритания, как утверждают в посольстве.
В МИД РФ предоставили совершенно другие данные. В четверг, 20 июля, высокопоставленному дипломату Тому Додды сообщили о введении уведомительного порядка передвижения по российской территории. Распоряжение касается сотрудников дипломатических миссий Великобритании. Причина нововведений – препятствование работы загранучреждений России на территории Великобритании. Россия отреагировала на демонизацию в свой адрес и намерена и далее предпринимать необходимые меры, если Великобритания не сменит выбранный курс. В МИД предупредили о решительном ответе.
Ранее сообщалось, что Великобритания ввела очередные санкции.