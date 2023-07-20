Мнения Великобритании и России о цели встречи в МИДе разнятся

В посольстве Великобритании в Москве дали ответ на запрос от агентства «РИА Новости» о причинах вызова временного поверенного в делах в РФ Тома Додда в российский МИД. Официальная версия Лондона – это была заранее оговоренная встреча, в ходе которой решали ежедневные вопросы. Никакой конкретики в посольстве не предоставили. Инициатором встречи выступила Великобритания, как утверждают в посольстве.