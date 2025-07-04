Силовики задержали членов ОПГ, причастных к убийствам и рэкету

Сотрудникам ГУУР МВД совместно с тюменскими и ямальскими коллегами удалось задержать четырех участников банды, действовавшей с 2007 года. Пятый фигурант объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, группировка специализировалась на вымогательстве и силовом переделе рынка пассажирских перевозок. Преступники принуждали предпринимателей платить за возможность работать в этом сегменте. Общий ущерб от их деятельности превысил один миллион рублей.

Банде инкриминируют три доказанных убийства, одно покушение на жизнь человека и четыре эпизода вымогательства. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, члены ОПГ применяли насилие к тем, кто отказывался подчиняться их требованиям.

Операция по задержанию заняла несколько месяцев. Правоохранители собирали доказательную базу, анализируя преступления, совершенные за 18 лет деятельности группировки. Также устанавливают другие возможные преступные эпизоды.

Ранее сообщалось, что суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО шестого фигуранта дела об этнической ОПГ.