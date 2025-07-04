Нейросеть помогла врачам выявить у пациентов сотни патологий

В Новоуренгойской центральной городской больнице искусственный интеллект стал полноценным помощником врачей и выявил сотни потенциально опасных патологий. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

По данным медучреждения, за четыре месяца работы нейросеть проанализировала 350 медицинских снимков, обнаружив около 190 патологий у пациентов. Система работает в режиме реального времени, мгновенно обрабатывая данные эндоскопических исследований.

Отмечается, что технология действует как интеллектуальный ассистент — она выделяет на изображениях потенциально проблемные участки, обращая на них внимание специалистов. Особенно эффективна нейросеть при выявлении ранних стадий заболеваний, когда человеческому глазу сложно заметить незначительные изменения. Однако последние выводы из анализов и обследований, в том числе с применением ИИ, остаются за врачом.

Помимо эндоскопического отделения, искусственный интеллект успешно применяется в отделении лучевой диагностики. Врачи отмечают, что система сокращает время обработки исследований и снижает вероятность человеческой ошибки.

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