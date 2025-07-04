Маск предложил создать Партию Америки

В День независимости США Илон Маск запустил в соцсети X опрос с провокационным вопросом — стоит ли создать Партию Америки. По его словам, двухпартийная система давно не отражает интересы общества, а иногда и вовсе выглядит как единый политический механизм.

Миллиардер предложил сосредоточиться не на всей стране, а на нескольких ключевых округах — 2–3 в Сенате и до 10 в Палате представителей. Этого, по его расчетам, достаточно, чтобы стать решающим звеном при голосовании по спорным законам. В таком формате партия смогла бы блокировать или корректировать любые инициативы, которые, по его мнению, не соответствуют общественным интересам.

Новый политический жест Маска прозвучал на фоне принятия Палатой представителей спорного законопроекта Дональда Трампа о налогах, который миллиардер до этого критиковал.

Ранее блогер Васильев оценил политические амбиции Маска.