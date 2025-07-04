В Подольске вручили дипломы выпускникам социально-спортивного института
Выпускники Подольского социально-спортивного института получили дипломы
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске прошла церемония вручения дипломов выпускникам социально-спортивного института. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
До этого около 3 тыс. человек завершили обучение в подмосковном медицинском колледже, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Обучение в подольском институте успешно завершили 73 студента, в том числе 11 человек с ограниченными возможностями здоровья.
Торжественная церемония началась с подъема флага и исполнения гимна России. После этого ребятам вручили дипломы.
Выпускников поздравила зампред городского совета, руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Любовь Ушанева.
Ранее губернатор Подмосковья принял участие в форуме муниципальных депутатов фракций «Единой России».