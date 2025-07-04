Электросамокат взорвался при зарядке в квартире: хозяин получил ожоги почти всего тела

В Абакане электросамокат загорелся прямо во время зарядки — хозяин получил тяжелейшие ожоги и оказался в реанимации. Об этом пишет SHOT.

Трагедия произошла в одной из квартир на улице Торосова в Абакане. 49-летний мужчина оставил электросамокат на зарядке, когда в аккумуляторе произошел сбой. Устройство внезапно воспламенилось, вызвав пожар площадью около 14 квадратных метров.

Пока соседи вызывали помощь, хозяин попытался справиться с огнем самостоятельно. В результате он получил ожоги первой, второй и третьей степени, повреждения затронули до 90% поверхности тела. Сейчас пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое.

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