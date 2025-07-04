Инстасамку пригласили обсудить закон о запрете эксплуатации детей в видеоблогинге

В России рассмотрят законопроект о запрете эксплуатации детей в видеоблогинге и защиту их прав в интернете. Об этом Mash сообщила российская певица Дарья Еропкина (более известная как Инстасамка), которую пригласили на заседание в Общественную палату РФ по этому вопросу.

В мае артистка публично высказалась о выступлении группы «ХЛЕБ», в котором приняла участие дочь ее солиста Дениса Кукояки Василиса. Еропкина тогда задалась вопросом, когда родители девочки прекратят издеваться над ней.

«Весь этот ад исполняется на „ВТБ Арене“ в центре Москвы. Что происходит? Почему ребенок в этом участвует? Почему ее родители на этом зарабатывают? Что за жесть вообще?» — написала Еропкина.

Певица рассказала, что на первое обсуждение этого закона ее пригласили. Она добавила, что была бы рада поучаствовать в подобных социальных инициативах в будущем.

«Мне так надоело смотреть на блогеров, которые зарабатывают на своих детях, покупают себе Porsche. Сколько украшений они сдают, чтобы почистить… Я понимаю, что не могу на это больше смотреть, и перехожу к действиям», — сказала Дарья.

Ранее сообщалось, что Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в разрушении России и пропаганде нежелательных тем. По мнению певицы, ее коллеги наносят вред стране, и их должны привлечь к ответственности.