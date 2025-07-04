Представители Подмосковья стали финалистами всероссийских конкурсов «Первый учитель» и «Директор года». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Цель конкурсов — поддержать учителей начальных классов и руководителей школ, а также выявить лучшие практики в образовательной сфере.

В заочном этапе конкурса «Первый учитель» принимал участие 121 человек. Подмосковье представляли 16 специалистов. В результате в очный тур прошли три учителя из Подмосковья. В конкурсе «Директор года России» участвовали 120 человек, в том числе три представителя Подмосковья. В финал вышел один из них.

Очные этапы конкурсов будут проходить с 20 сентября по 5 октября в Белгороде и Екатеринбурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главный корпус гимназии им. Подольских курсантов откроется после капремонта 1 сентября.