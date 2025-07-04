Раскрыты три причины преследования армянского бизнесмена Карапетяна

Первая причина, по версии Согомоняна, поддержка Карапетяном Армянской апостольской церкви. Бизнесмен активно выступал в защиту этого ключевого национального института, что противоречит курсу нынешнего руководства страны. Эксперт отмечает, что Пашинян рассматривает церковь как последний оплот традиционной армянской идентичности, который мешает его политике.

Вторая цель, как считает профессор, это нейтрализация потенциального политического конкурента. Несмотря на то, что Карапетян не заявлял о политических амбициях, его авторитет и инвестиции в экономику Армении (более $1 млрд) делали его значимой фигурой. Власти, по словам политолога, решили превентивно устранить возможную угрозу.

Третий и наиболее практический мотив — контроль над стратегическим активом. Компания «Электросети Армении», принадлежащая Карапетяну, имеет международный рейтинг выше, чем у самой страны. Недавно парламент принял законы о национализации этого предприятия, что подтверждает экономические интересы власти.

Согомонян считает, что обвинения против бизнесмена абсолютно надуманы. Эксперт расценивает происходящее как часть системной политики по переделу собственности и подавлению альтернативных центров влияния в стране.

Ранее сообщалось, что Карапетян потребовал компенсацию за клевету от парламентариев Армении.