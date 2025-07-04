В Нальчике неизвестные напали на сотрудников ДПС

В Кабардино-Балкарии произошла стрельба — предварительно, ранен полицейский. Об этом сообщил Mash.

Инцидент произошел в столице — Нальчике. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.

Как пишет Mash, двое неизвестных, вооруженных ножами, напали на сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС). Отмечается, что одного нападавшего ликвидировали на месте, второму — удалось сбежать и скрыться. Сейчас его разыскивает полиция. Улицу, где произошел инцидент, перекрыли.

По информации источника, одного сотрудника полиции госпитализировали с колото-резаными ранениями. В Нальчике введен план «Перехват». Другие обстоятельства происшествия на приводятся.

Ранее сообщалось, что в Чикаго у местного клуба произошла стрельба. Отмечалось, что в результате инцидента погибли четыре человека, а 14 — получили ранения.