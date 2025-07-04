Власти Британии требуют от института ИИ сосредоточиться на обороне и сменить руководство

Британский министр потребовал реформировать институт ИИ и направить его ресурсы на оборону, разведку и национальную безопасность. Об этом пишет газета Guardian .

Министр технологий Великобритании Питер Кайл заявил, что институту Алана Тьюринга необходимо сосредоточиться на задачах, связанных с обороной и национальной безопасностью. В письме, направленном руководству организации, он подчеркнул, что военные проекты должны стать приоритетом, а для этого потребуется смена управленческой команды и структурная перестройка.

Институт, формально независимый, получает значительное государственное финансирование. Его возглавляет экс-директор британского подразделения Amazon. Сейчас ATI уже находится в процессе реструктуризации, и часть сотрудников уволена.

На фоне внутренних изменений в конце 2024 года стало известно, что каждый пятый сотрудник выразил опасения по поводу курса, который может повлиять на научную репутацию центра. Тем не менее, власти настаивают: будущее института — в тесном сотрудничестве с разведкой, военными и оборонными структурами.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, как ИИ помогает жителям Подмосковья получать госуслуги.